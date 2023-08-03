"Сыграть на Джулеште было моей инициативой, потому что в прошлом было тяжело играть в Польше из-за очень больших расстояний. Во-вторых, я сделал ставку на болельщиков Рапида, которые являются поклонниками футбола и не упустят возможность посетить наш матч. В Кракове у нас вообще не было болельщиков.

Динамо выбрало стадион, на котором будет проводить домашние матчи Лиги конференций

Мы уже очень долго играем без болельщиков. Совершенно без них. Мы должны попытаться играть с поддержкой трибун. В Бухаресте очень много украинцев. Стадион создает очень приятную и благоприятную для футбола атмосферу. Кроме того, я возвращаюсь домой. Конечно. Если выйдем в группу, будем играть в Бухаресте. И расстояния меньше: из Бухареста мы едем в Кишинев, а оттуда – 4 часа в Одессу или 9 часов в Киев”, – цитирует Луческу издание AS.ro.

Уже 10 августа Динамо стартует в еврокубках матчем 3 раунда квалификации Лиги конференций. Напомним, Джулешти – стадион бухарестского Рапида, известный также как Супербет Арена (в 2022 году права на название стадиона были проданы букмекерской компании Superbet на 5 лет). Вместимость спортивного сооружения – не более 14 тысяч.

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