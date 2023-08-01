Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу назвав арену, на якій кияни прийматимуть своїх суперників у єврокубках.

Вже 10 серпня Динамо стартує у єврокубках матчем 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Суперником киян стане переможець пари Арарат-Вірменія (Вірменія) – Аріс (Греція).

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Перший поєдинок підопічні Мірчі Луческу зіграють на виїзді. Номінально домашній матч-відповідь, який відбудеться 17 серпня, "біло-сині" проведуть у Бухаресті, що у коментарі Gsp.ro підтвердив румунський наставник: "Вирішено. Ми гратимемо на Джулешті у Європі".

Нагадаємо, Джулешті – стадіон бухарестського Рапіда, відомий також як Супербет Арена (у 2022 році права на назву стадіону були продані букмекерській компанії Superbet на 5 років). Місткість спортивної споруди – трохи більше 14 тисяч.

До слова, минулого сезону Динамо домашні матчі проводило у Кракові та Лодзі.

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