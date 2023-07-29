Динамо завдяки покаранню Ювентуса позбулось найгіршого сценарію в Лізі конференцій – нової загрози також можна уникнути
Дискваліфікація туринців з єврокубків заграла новими барвами для киян.
Динамо за підсумками минулого сезону посіло у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку і, як наслідок, вперше в історії зіграє у Лізі конференцій. Київський клуб стартує у цьогорічному розіграші турніру з 3-го раунду.
Динамо дізналося пару опонентів у кваліфікації Ліги конференцій
"Біло-сині" 10 серпня на виїзді зіграють з переможцем пари Арарат-Вірменія (Вірменія) – Аріс (Греція). Матч-відповідь – за тиждень, 17 серпня, у Бухаресті. У разі успіху кияни вийдуть у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.
Завдяки дискваліфікації Ювентуса підопічні Мірчі Луческу на цьому етапі точно уникнуть найстрашнішого сценарію – не зіграють проти Астон Вілли, яка піднялась до числа сіяних команд. Однак, тепер найгіршим варіантом стає Фіорентина, яка й замінить Ювентус у турнірі.
Втім, є надія уникнути й цього. Флорентійці стануть сіяними (і відповідно не зіграють з Динамо), якщо вилетить бодай хтось один із клубів, які йдуть першими у цих парах (результати після перших матчів):
Базель – Тобол – 1:3
ЧФР Клуж – Аданадемірспор – 1:1
ПАОК – Бейтар – 0:0
Вікторія – Дріта – 0:0
Фенербахче – Зімбру – 5:0
Гент – Жиліна – 5:1
Брюгге – Орхус – 3:0
Маккабі Тель-Авів – Петрокуб – 3:0
Мітьюлланд – Прогрес – 2:0
Нагадаємо, перший офіційний матч у новому сезоні Динамо проведе у неділю, 29 липня, в рамках 1-го туру УПЛ. Суперником киян стане Минай. Початок зустрічі о 17:00.
Ворскла вирвала перемогу над Ділою завдяки шедевру на 90+3 – українці були найкращими в грузинській команді