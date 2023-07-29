Динамо за підсумками минулого сезону посіло у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку і, як наслідок, вперше в історії зіграє у Лізі конференцій. Київський клуб стартує у цьогорічному розіграші турніру з 3-го раунду.

Динамо дізналося пару опонентів у кваліфікації Ліги конференцій

"Біло-сині" 10 серпня на виїзді зіграють з переможцем пари Арарат-Вірменія (Вірменія) – Аріс (Греція). Матч-відповідь – за тиждень, 17 серпня, у Бухаресті. У разі успіху кияни вийдуть у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

Завдяки дискваліфікації Ювентуса підопічні Мірчі Луческу на цьому етапі точно уникнуть найстрашнішого сценарію – не зіграють проти Астон Вілли, яка піднялась до числа сіяних команд. Однак, тепер найгіршим варіантом стає Фіорентина, яка й замінить Ювентус у турнірі.

Втім, є надія уникнути й цього. Флорентійці стануть сіяними (і відповідно не зіграють з Динамо), якщо вилетить бодай хтось один із клубів, які йдуть першими у цих парах (результати після перших матчів):

Базель – Тобол – 1:3

ЧФР Клуж – Аданадемірспор – 1:1

ПАОК – Бейтар – 0:0

Вікторія – Дріта – 0:0

Фенербахче – Зімбру – 5:0

Гент – Жиліна – 5:1

Брюгге – Орхус – 3:0

Маккабі Тель-Авів – Петрокуб – 3:0

Мітьюлланд – Прогрес – 2:0

Нагадаємо, перший офіційний матч у новому сезоні Динамо проведе у неділю, 29 липня, в рамках 1-го туру УПЛ. Суперником киян стане Минай. Початок зустрічі о 17:00.

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