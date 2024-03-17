"У мене залишилися хороші враження від сьогоднішнього заняття. Була двостороння гра – відпрацювали те, що планували. Це вже фінішна підготовка до матчу з Боснією, й у нас усе виходить.

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Стовідстотково відштовхуємося від моделі гри, і є розуміння, що робити на полі. Будь-хто з гравців, хто долучається до роботи, усе знає, тож немає ніяких питань і проблем.

Чи готові ми на даному етапі? У нас попереду ще декілька тренувань, тому на сто відсотків будемо готові 21 березня. Сподіваюся, що в мене в офіційному поєдинку буде нагода забити такий самий м'яч, як у сьогоднішній двосторонці", – цитує Судакова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 між Боснією та Україною відбудеться 21 березня в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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