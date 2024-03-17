“У меня остались хорошие впечатления от сегодняшнего занятия. Была двусторонняя игра – отработали то, что планировали. Это уже финишная подготовка к матчу с Боснией, и у нас все получается.

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Стопроцентно отталкиваемся от модели игры, и есть понимание, что делать на поле. Любой из игроков, кто приобщается к работе, все знает, поэтому нет никаких вопросов и проблем.

Готовы ли мы на данном этапе? У нас впереди еще несколько тренировок, поэтому на сто процентов будем готовы 21 марта. Надеюсь, что у меня в официальном поединке будет возможность забить такой же мяч, как в сегодняшней двусторонке", – цитирует Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 между Боснией и Украиной состоится 21 марта в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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