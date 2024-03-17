"Головний тренер долучає до роботи всіх голкіперів. Хлопці багато відпрацьовували гру ногами, адже це дуже важливо в сучасному футболі.

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Колись я спілкувався з тренером воротарів Реала, і він сказав, що дуже класно, коли є постійний зв'язок між головним тренером та тренером воротарів. У нас у команді він є.

У кожної команди є свої специфічні ключики, які вона підбирає до оборони суперника, більш чи менш виражені. Тому воротар має бути готовий до всього й розуміти, як буде атакувати наступний супротивник. І ми, звісно, можемо до цього підготуватися. Хоча на першому занятті наші голкіпери трохи втомилися, але працювали на батареї у 105 відсотків. Нічого, відпочинуть і завтра проведуть ще один інтенсивний день", – цитує Худжамова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, "синьо-жовті" вже у четвер, 21 березня, зіграють у півфіналі плей-офф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Початок зустрічі о 21:45. Переможець пари зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією.

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