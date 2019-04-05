"У нас прекрасні стосунки", – Красніков спростував конфлікт з Хацкевичем

Віце-президент Динамо Євген Красніков спростував інформацію про конфлікт з головним тренером Олександром Хацкевичем.

"У мене чудові стосунки з Олександром Миколайовичем, і ці розмови не мають під собою ніяких підстав. Йде нормальний робочий процес. Протягом всього сезону хтось штучно роздуває чутки про наш нібито конфлікт.

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Випускати чи ні футболіста на поле вирішує саме головний тренер. Олександр Хацкевич розраховував і розраховує на інших футболістів і це його повне право, як головного тренера. Саме тому Динамо продало Че Че і відпустило Буено. У нашого клубу великі цілі та завдання, ми підтримуємо головного тренера в його рішеннях.

Можливо, потрібно було врахувати бачення Хацкевича як фахівця, який особливу увагу приділяє грі в обороні та пресингу. За деякими своїми якостями ці гравці не вписувалися в його концепцію. Головне, що клуб не втратив фінансово. Якщо Буено дістався Динамо безкоштовно в рамках обміну, то за Че-Че було заплачено 4,8 млн євро, а зараз ми продали його дорожче – за 5.5 млн євро.

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Від бразильського напрямку я не відмовляюся, тому що вважаю його найперспективнішим. Я і далі буду пропонувати кандидатури футболістів президенту і головному тренеру, а приймати рішення будуть вони", – сказав Красніков tribuna.com.