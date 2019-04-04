Буено заплатив Сантосу, аби перейти з Динамо в Сан-Паулу

Стали відомі нові деталі переходу бразильського півзахисника з Динамо в Сан-Паулу.

Перш за все, Вітор Буено домовився з Динамо про розірвання договору оренди. Це дозволило хавбеку повернутися в Сантос, а вже звідти перейти в ряди Сан-Паулу, інформує Globoesporte

Завдяки цьому клуби зробили операцію після офіційної дати закриття трансферного вікна, адже після 3 квітня бразильцям забороняється проводити трансфери з клубами з-за кордону, але дозволяється реєструвати внутрішні переходи.

Сан-Паулу оголосив про оренду Буено

Також Вітор Буено погодився заплатити зі своєї кишені близько 150 тисяч євро Сантосу, щоб угода відбулася. У Сан-Паулу хавбек буде отримувати більш ніж в два рази менше, ніж в Динамо. Крім того, Сан-Паулу поступився Сантосу 10% економічних прав на хавбека Крістіана Куеву, а агент Буено відклав термін погашення частини боргових зобов'язань, які існують у "риб" перед ним.

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Перед трансфером Вітор Буено на півроку продовжив контракт з Сантосом і тепер угода розрахована до кінця 2021 року, в той час як оренда в Сан-Паулу – до 31 грудня 2020 го. Сторони встановили опцію викупу, згідно з якою триколірні зможуть викупити хавбека в будь-який момент дії договору оренди за 12 мільйонів євро.