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"У нас прекрасные отношения", – Красников опроверг конфликт с Хацкевичем

11:54 25 Читати українською
"У нас прекрасные отношения", – Красников опроверг конфликт с Хацкевичем
Евгений Красников / ФК Металлист

Вице-президент Динамо Евгений Красников опроверг информацию о конфликте с главным тренером Александром Хацкевичем.

"У меня прекрасные отношения с Александром Николаевичем, и эти разговоры не имеют под собой никаких оснований. Идет нормальный рабочий процесс. На протяжении всего сезона кто-то искусственно раздувает слухи о нашем якобы конфликте.

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Выпускать или нет футболиста на поле решает именно главный тренер. Александр Хацкевич рассчитывал и рассчитывает на других футболистов и это его полное право, как главного тренера. Именно поэтому Динамо продало Че Че и отпустило Буэно. У нашего клуба большие цели и задачи, мы поддерживаем главного тренера в его решениях.

Возможно, нужно было учесть виденье Хацкевича как специалиста, который особое внимание уделяет игре в обороне и прессингу. По некоторым своим качествам эти игроки не вписывались в его концепцию. Главное, что клуб не потерял финансово. Если Буэно достался Динамо бесплатно в рамках обмена, то за Че Че было заплачено 4.8 млн евро, а сейчас мы продали его дороже – за 5.5 млн евро.

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От бразильского направления я не отказываюсь, так как считаю его самым перспективным. Я и дальше буду предлагать кандидатуры футболистов президенту и главному тренеру, а принимать решение будут они", – сказал Красников tribuna.com.

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