Металіст 1925 та Рух поділили очки у матчі 9-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Рух – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Рух вийшов вперед на 33 хвилині – Довгий замкнув подачу з флангу, забивши у третьому матчі поспіль. Харків'яни могли відігратись до перерви, але з ударом Борячука впорався голкіпер. Підопічні Едмара таки врятували нічию наприкінці гри – Лях зрізав м'яч у власні ворота.

Едмар дебютував з нічиєї – Металіст 1925 вирвав нічию з Рухом у першому матчі УПЛ після зміни тренера

Таким чином, Рух набрав 8 очок та розташувався на 11 сходинці, а Металіст 1925 дев'ятий з 10 пунктами.