"Я ніде нічого не коментував, тому хотілося б роз'яснити цю ситуацію. Запрошення Патріка було пов'язане з тим, що він показував дуже гарний, видовищний футбол у Зорі – до останніх двох турів боровся за чемпіонство, потрапив у Лігу конференцій і зробив дуже гарний результат. І він сам себе зі своєю якістю гри і результатами привів у Шахтар.

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Звичайно, ми знали, що кожному тренеру спочатку в Шахтарі буде важко. Це проходили і Фонсека, і Каштру, і Йовічевіч, і Де Дзербі – усі вони зазнавали певних складнощів, а ми завжди йшли їм назустріч, допомагали.

Ми знали, що з початку міжсезоння збірники приїхали трохи пізніше після чемпіонату Європи U-21, були травми: у Судакова – одразу операція, у Степаненка – коліно. Тому ми пройшли через дуже важкий період, мали терпіння, надавали підтримку, як і кожному тренеру Шахтаря. Але настав день, коли ми мусимо сказати чесно і відверто, щоб бути перед нашими вболівальниками чесними і справедливими, що в нас, на жаль, не вийшло. У нас не вийшло грати в той футбол, який потрібен уболівальникам, президенту клубу, нам усім. Ми не могли знайти спосіб грати в "шахтарський" футбол. І можу тільки сказати Патріку і тренерському штабу спасибі за хорошу роботу, але ми вирішили йти іншим шляхом.

Що стосується мене, то Шахтар – це мій клуб, і це моя сім'я. Якщо говорити чесно і відверто, то я міг стати тренером Шахтаря ще раніше. Але я – людина, яка довіряє іншим, і я завжди хочу допомогти кожному тренеру в його роботі. І хочу сказати зі свого досвіду, що кожна команда Шахтаря робила тренера дуже сильним. Вони всі приходили сюди одними, а йшли в топ-клуби після Шахтаря іншими. Є робота клубу, команди і тренера – коли існує цей трикутник, буде успіх.

Коли сім'ї важко, потрібно допомогти. Тому я не побоявся навіть перед такими іграми взяти команду і спробувати зробити все від мене залежне. Я сказав гравцям, що я не Гвардіола і не Клопп, я – Даріо Срна, у якого немає великого досвіду тренерської роботи, але в мене є "шахтарське" серце. У такій важкій ситуації для країни, для Шахтаря я не міг відмовити і сказав президенту, що обома руками "за".

Мені президент пропонував два тури тому одразу взяти команду, стати головним тренером, підписати контракт, вибрати тренерський штаб. І він сказав, що готовий зі мною страждати. А я йому відповів: "Президенте, я люблю цей клуб і я вас запевняю, що хочу привести тренера, який сильніший за мене. Який сьогодні кращий за мене, досвідченіший за мене і який сьогодні може дати команді більше, ніж я". Я ставлю клуб вище за себе, і інакше не може бути. Мої амбіції не можуть бути вищими за амбіції клубу.

А щодо нового тренера... Я запевняю президента щодня разом із директором Палкіним, що це правильний вибір. І він повністю довіряє. І ми ведемо переговори. І я сподіваюся, що цей тренер захоче до нас", – сказав Срна у коментарі прес-службі "гірників".

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