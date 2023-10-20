"Я нигде ничего не комментировал, поэтому хотелось бы разъяснить эту ситуацию. Приглашение Патрика было связано с тем, что он показывал очень хороший, зрелищный футбол в Заре – до последних двух туров боролся за чемпионство, попал в Лигу конференций и сделал очень хороший результат. И он сам себя со своим качеством игры и результатами привел в Шахтер.

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Конечно, мы знали, что каждому тренеру поначалу в Шахтере будет тяжело. Это проходили и Фонсека, и Каштру, и Йовичевич, и Де Дзерби – все они испытывали определенные сложности, а мы всегда шли им навстречу, помогали.

Мы знали, что с начала межсезонья сборники приехали чуть позже после чемпионата Европы U-21, были травмы: у Судакова – сразу операция, у Степаненко – колено. Поэтому мы прошли через очень тяжелый период, имели терпение, оказывали поддержку, как и каждому тренеру Шахтера. Но настал день, когда мы должны сказать честно и откровенно, чтобы быть перед нашими болельщиками честными и справедливыми, что у нас, к сожалению, не получилось. У нас не получилось играть в тот футбол, который нужен болельщикам, президенту клуба, нам всем. Мы не могли найти способ играть в "шахтерский" футбол. И могу только сказать Патрику и тренерскому штабу спасибо за хорошую работу, но мы решили идти другим путем.

Что касается меня, то Шахтер – это мой клуб, и это моя семья. Если говорить честно и откровенно, то я мог стать тренером Шахтера еще раньше. Но я – человек, который доверяет другим, и я всегда хочу помочь каждому тренеру в его работе. И хочу сказать из своего опыта, что каждая команда Шахтера делала тренера очень сильным. Они все приходили сюда одними, а уходили в топ-клубы после Шахтера другими. Есть работа клуба, команды и тренера – когда существует этот треугольник, будет успех.

Когда семье тяжело, нужно помочь. Поэтому я не побоялся даже перед такими играми взять команду и попытаться сделать все от меня зависящее. Я сказал игрокам, что я не Гвардиола и не Клопп, я – Дарио Срна, у которого нет большого опыта тренерской работы, но у меня есть "шахтерское" сердце. В такой тяжелой ситуации для страны, для Шахтера я не мог отказать и сказал президенту, что обеими руками "за".

Мне президент предлагал два тура назад сразу взять команду, стать главным тренером, подписать контракт, выбрать тренерский штаб. И он сказал, что готов со мной страдать. А я ему ответил: "Президент, я люблю этот клуб и я вас уверяю, что хочу привести тренера, который сильнее меня. Который сегодня лучше меня, опытнее меня и который сегодня может дать команде больше, чем я". Я ставлю клуб выше себя, и иначе не может быть. Мои амбиции не могут быть выше амбиций клуба.

А насчет нового тренера... Я уверяю президента каждый день вместе с директором Палкиным, что это правильный выбор. И он полностью доверяет. И мы ведем переговоры. И я надеюсь, что этот тренер захочет к нам", – сказал Срна в комментарии пресс-службе "горняков".

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