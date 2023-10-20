Наставник ЛНЗ Олег Дулуб поділився думками щодо змін у донецькій команді перед дуеллю в чемпіонаті України.

"Я вважаю, що роль тренера в команді не перевищує 25 відсотків. Долю протистояння все одно вирішують футболісти.

Левченко скептично оцінив перспективи Срни в Шахтарі і назвав свого фаворита на тренерське крісло

При всій повазі до Даріо Срни, як до гравця і функціонера, в нього на посаді виконувача обов'язки головного тренера не було часу, аби внести щось своє чи в авральному порядку награвати якісь нові схеми.

На сьогоднішній момент єдиний плюс в його появі біля керма Шахтаря це те, що підопічні будуть більш мотивованими. Ми до цього готові", – сказав Дулуб у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та ЛНЗ відбудеться у суботу, 21 жовтня, о 17:00.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?