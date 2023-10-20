Дулуб назвав єдиний плюс від приходу Срни на тренерський місток Шахтаря: "Його роль в команді не перевищує 25%"
Наставник ЛНЗ Олег Дулуб поділився думками щодо змін у донецькій команді перед дуеллю в чемпіонаті України.
"Я вважаю, що роль тренера в команді не перевищує 25 відсотків. Долю протистояння все одно вирішують футболісти.
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При всій повазі до Даріо Срни, як до гравця і функціонера, в нього на посаді виконувача обов'язки головного тренера не було часу, аби внести щось своє чи в авральному порядку награвати якісь нові схеми.
На сьогоднішній момент єдиний плюс в його появі біля керма Шахтаря це те, що підопічні будуть більш мотивованими. Ми до цього готові", – сказав Дулуб у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та ЛНЗ відбудеться у суботу, 21 жовтня, о 17:00.