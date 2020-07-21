"У нас не було жодного щура в команді": Хомченовський розкрив секрет успіху Зорі

"Формула успіху полягає в тому, що ми стали однією сім'єю. І гуляли разом, і після цих гульок виходили теж разом. Футбол теж був складовим в цьому.

Хомченовський: Скрипник нас запевнив, що він залишиться в Зорі

Але Зоря стала родиною, ми всі переживали – хто грав, хто не грав. Як то кажуть, у нас не було жодного щура в команді. Це зіграло свою роль", – сказав Хомченовський в коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Зоря посіла третю сходинку УПЛ і гарантувала собі участь в груповому етапі Ліги Європи. У команди Скрипника був шанс на історичне "срібло", однак для цього потрібно було перемагати Десну.

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