toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ВІКТОР СКРИПНИК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - БОЛОНЬЯ

"У нас не було жодного щура в команді": Хомченовський розкрив секрет успіху Зорі

23:10 - Читать на русском
"У нас не було жодного щура в команді": Хомченовський розкрив секрет успіху Зорі
Радість Зорі / Сайт клубу

Хавбек Зорі Дмитро Хомченовський пояснив, завдяки чому команда змогла вибороти бронзові медалі УПЛ.

"Формула успіху полягає в тому, що ми стали однією сім'єю. І гуляли разом, і після цих гульок виходили теж разом. Футбол теж був складовим в цьому.

Хомченовський: Скрипник нас запевнив, що він залишиться в Зорі

Але Зоря стала родиною, ми всі переживали – хто грав, хто не грав. Як то кажуть, у нас не було жодного щура в команді. Це зіграло свою роль", – сказав Хомченовський в коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Зоря посіла третю сходинку УПЛ і гарантувала собі участь в груповому етапі Ліги Європи. У команди Скрипника був шанс на історичне "срібло", однак для цього потрібно було перемагати Десну.

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати

blog_ava
Скрипник оцінив свої шанси очолити Динамо
12:51
13802
Теги
Дмитро Дмитро Хомченовський Зоря Зоря
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
25
хв
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук