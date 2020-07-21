"У нас не было ни одной крысы в команде": Хомченовский раскрыл секрет успеха Зари

"Формула успеха заключается в том, что мы стали одной семьей. И гуляли вместе, и после этих гулек выходили тоже вместе. Футбол тоже был составляющим в этом.

Хомченовский: Скрипник нас заверил, что он останется в Заре

Но Заря стала семьей, мы все переживали – кто играл, кто не играл. Как говорится, у нас не было ни одной крысы в команде. Это сыграло свою роль", – сказал Хомченовский в комментарии Футбольному формату.

Напомним, Заря заняла третье место УПЛ и гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги Европы. У команды Скрипника был шанс на историческое "серебро", однако для этого нужно было побеждать Десну.

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати