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Хомченовський: Скрипник нас запевнив, що він залишиться в Зорі

15:00 - Читать на русском
Хомченовський: Скрипник нас запевнив, що він залишиться в Зорі
Дмитро Хомченовський / фото з відкритих джерел

Півзахисник Зорі Дмитро Хомченовський прокоментував чутки щодо відходу Віктора Скрипника із луганського клубу.

"Чи відволікають чутки про відхід Скрипника із Зорі? Взагалі ні, оскільки тренер нас запевнив, що він буде з нами. І ми йому віримо.

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За Віктора Анатолійовича готові покласти все, що є. А що стосується чуток... Вони завжди були, є і будуть, проте це зовсім не означає, що в них треба вірити", – поділився Хомченовський в інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, Віктора Скрипника пов'язують з інтересом Динамо після звільнення Олексія Михайличенка з посади головного тренера киян.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Віктор Скрипник Дмитро Дмитро Хомченовський
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