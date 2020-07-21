Хомченовський: Скрипник нас запевнив, що він залишиться в Зорі

"Чи відволікають чутки про відхід Скрипника із Зорі? Взагалі ні, оскільки тренер нас запевнив, що він буде з нами. І ми йому віримо.

Скрипник оцінив свої шанси очолити Динамо

За Віктора Анатолійовича готові покласти все, що є. А що стосується чуток... Вони завжди були, є і будуть, проте це зовсім не означає, що в них треба вірити", – поділився Хомченовський в інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, Віктора Скрипника пов'язують з інтересом Динамо після звільнення Олексія Михайличенка з посади головного тренера киян.

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