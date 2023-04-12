Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі закликав не поспішати з висновками через непереконливий старт Михайла Мудрика в чемпіонаті Англії.

Старт Михайла Мудрика в Челсі вийшов не надто вдалим – 10 матчів, 1 асист. Попри це, Роберто Де Дзербі, який нині успішно працює в Брайтоні, вірить, що його колишній підопічний теж може стати вагомою персоною в англійському футболі.

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"Мудрик – топ-гравець. Я думаю, що йому важко починати в іншій команді, іншій країні. Усі знають, яка цього року ситуація в Челсі. Це дуже важко, особливо для молодого футболіста.

Але він має всі якості, щоб стати зіркою Прем'єр-ліги", – цитує Де Дзербі talksport.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став стабільним гравцем першої команди Шахтаря саме тоді, коли там працював Де Дзербі. У січні Челсі виклав за 22-річного українця 70 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 100 млн.

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