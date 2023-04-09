Після свого повернення до штурвала лондонського Челсі Френк Лемпард беззубо поступився на виїзді Вулверхемптону (0:1), який продовжує боротьбу за виживання. Михайло Мудрик у цьому матчі з'явився на полі стадіону Молінью лише у другому таймі і своєю зарядженістю на боротьбу приємно здивував. Дивіться нове відео на YouTube-каналі "Футбол 24" про те, як зміниться становище українського легіонера Челсі з приходом нового менеджера.