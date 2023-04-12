Челсі має план з підписання контракту з Джудом Беллінгемом, і Ліверпуль може допомогти лондонцям у цьому.

Ліверпуль відмовився від участі в перегонах за Джуда Беллінгема через велику трансферну вартість, і це знизило кількість претендентів на гравця.

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"Сині" усвідомлюють, що Беллінгем хоче виступати за команду, яка бере участь у Лізі чемпіонів. Оскільки Челсі посідає 11 місце в АПЛ, єдиний шанс команди пробитися до ЛЧ наступного сезону – виграти Лігу чемпіонів. Якщо цього не станеться, вже наступного сезону лондонський клуб втратить близько 100 мільйонів фунтів.

Щоб покрити всі витрати, керівництво Челсі має намір влаштувати розпродаж. Як інформує The Standard, керівництво клубу вирішило продати влітку щонайменше 8 гравців першої команди, а також кілька гравців, які зараз виступають в оренді у складі інших клубів. На отримані кошти "сині" планують викупити у дортмундської Борусії Беллінгема за 130 млн фунтів.

Повідомляється, що одним із варіантів продажу є Мейсон Маунт, якого у своїх лавах хоче бачити Ліверпуль. Челсі буде готовий продати півзахисника, якщо той відмовиться продовжувати контракт – угода спливає влітку 2024 року. Також серед потенційних втрат розглядаються такі гравці, як Рубен Лофтус-Чік та Матео Ковачіч.

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