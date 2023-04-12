Старт Михаила Мудрика в Челси получился не слишком удачным – 10 матчей, 1 ассист. Несмотря на это, Роберто Де Дзерби, успешно работающий в Брайтоне, верит, что его бывший подопечный тоже может стать весомой персоной в английском футболе.

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"Мудрик – топ-игрок. Я думаю, что ему тяжело начинать в другой команде, другой стране. Все знают, какая в этом году ситуация в Челси. Это очень тяжело, особенно для молодого футболиста.

Но у него есть все качества, чтобы стать звездой Премьер-лиги", – цитирует Де Дзерби talksport.

Напомним, что Михаил Мудрик стал стабильным игроком первой команды Шахтера именно тогда, когда там работал Де Дзерби. В январе Челси выложил за 22-летнего украинца 70 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 100 млн. евро.

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