Напередодні у чемпіонаті України з футзалу відбувся другий матч фінальної серії за перше місце між командами Будстар та МСК Дніпро, повідомляє офіційний сайт АФУ.

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Перемогу з рахунком 4:2 здобули киянки і, довівши рахунок у серії до двох перемог, стали чемпіонами. У складі тріумфатора звитягу святкувала і сестра захисника Шахтаря Ярослава Ракицького – Дар'я Ракицька. Цікаво, що у команді 27-річна футзалістка виступає під номером 44, як і її брат.

Нагадаємо, у поточному сезоні Дар'я провела 15 матчів, в яких відзначилась 1 голом.

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