Родина Ракицьких завоювала черговий трофей – сестра зірки Шахтаря стала чемпіонкою України з футзалу
Напередодні у чемпіонаті України з футзалу відбувся другий матч фінальної серії за перше місце між командами Будстар та МСК Дніпро, повідомляє офіційний сайт АФУ.
Збірна України з футзалу не втримала перемогу над Францією – "синьо-жовті" коронували суперника після 4:1
Перемогу з рахунком 4:2 здобули киянки і, довівши рахунок у серії до двох перемог, стали чемпіонами. У складі тріумфатора звитягу святкувала і сестра захисника Шахтаря Ярослава Ракицького – Дар'я Ракицька. Цікаво, що у команді 27-річна футзалістка виступає під номером 44, як і її брат.
Нагадаємо, у поточному сезоні Дар'я провела 15 матчів, в яких відзначилась 1 голом.
Україна вийшла на футзальний ЧС-2024 – перемога над Польщею в перестрілці на вісім голів принесла пряму путівку