"Мені сподобалось, що як і у попередніх матчах ми продемонстрували характер, три гри поспіль зіграли внічию, хоча по ходу цих матчів програвали. Звичайно, хотілось обіграти вдома прямого конкурента.

Диво-гол хавбека Оболоні у відеоогляді матчу з Металістом 1925 – 1:1

У нас свій чемпіонат – Оболонь, Верес, Минай та ми. Але вся боротьба ще попереду. Є над чим працювати. Але характер у нас вже є і ви це самі бачите. Моменти були, як у нас, так і в Оболоні, цікава гра була, але не для тренерів, для нас вона трохи така "інфарктна".

Гра відкривається після голу, нам знову було потрібно себе ламати, бігти великими силами вперед. Я сподіваюсь, що колись ми будемо вести в рахунку і вже супернику треба буде щось робити.

Подяка хлопцям, але, на жаль, не змогли порадувати наших уболівальників. Футбол – це футбол, уся боротьба ще попереду", – цитує Скрипника офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, після 25-ти турів Металіст 1925 йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, набравши 19 очок.

Металіст 1925 зіграв внічию з Оболонню, залишившись у зоні вильоту – у матчі завдали 36 ударів, Черненко забив шедевр