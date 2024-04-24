"Мне понравилось, что как и в предыдущих матчах мы продемонстрировали характер, три игры подряд сыграли вничью, хотя по ходу этих матчей проигрывали. Конечно, хотелось обыграть дома прямого конкурента.

Чудо-гол хавбека Оболони в видеообзоре матча с Металлистом 1925 – 1:1

У нас свой чемпионат – Оболонь, Верес, Минай и мы. Но вся борьба еще впереди. Есть над чем работать. Но характер у нас уже есть и вы это сами видите. Моменты были, как у нас, так и у Оболони, интересная игра была, но не для тренеров, для нас она немножко такая "инфарктная".

Игра открывается после гола, нам снова нужно было себя ломать, бежать большими силами вперед. Я надеюсь, что когда-то мы будем вести в счете и уже сопернику надо будет что-то делать.

Спасибо ребятам, но, к сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков. Футбол – это футбол, вся борьба еще впереди", – цитирует Скрипника официальный сайт харьковчан.

Напомним, после 25-ти туров Металлист 1925 идет в турнирной таблице УПЛ предпоследним, набрав 19 очков.

Металлист 1925 сыграл вничью с Оболонью, оставшись в зоне вылета – в матче нанесли 36 ударов, Черненко забил шедевр