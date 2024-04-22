Оболонь вийшла вперед вже на 9-й хвилині матчу: Черненко підхопив сферу у центрі поля, пройшовся з нею ближче до штрафного і метрів з 30-ти поцілив у праву дев'ятку без шансів для голкіпера Металіста 1925. За трохи він же закручував зі стандарту у дальній кут і влучив у стійку. За мить Мозіль врятував харків'ян після удару впритул.

Металіст 1925 зіграв внічию з Оболонню, залишившись у зоні вильоту – у матчі завдали 36 ударів, Черненко забив шедевр

Сидоров на початку другого тайму міг зрівнювати, але Федорівський вчасно зреагував. Згодом Імереков дивом не влучив у вже порожні ворота з району одинадцятиметрової позначки. Зрештою, на 65-й хвилині Сидоров вдало замкнув навіс з правого флангу і головою вгатив сферу у сітку. Юрченко з гострого кута не зумів переграти Федорівського. Наприкінці поєдинку Суханов головою спрямував м'яч у стійку воріт харків'ян, а Вишневський з меж воротарського замкнув над поперечиною.