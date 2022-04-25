Известный портал Footy Headlines, специализирующийся на инсайдерской информации о форме футбольных клубов и сборных, опубликовал фото домашнего обмундирования Шахтера в сезоне 2022/23.

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Экипировка выполнена в традиционных для клуба оранжево-черных цветах. На лицевой стороне расположены две "плавающие" черные полосы, которые не соединяются ни с подолом, ни с плечевым швом и содержат логотип клуба и производителя. Завершает футболку черный V-образный воротник с оранжевой отделкой.

Напомним, техническим спонсором донецкого клуба является Puma, с которой "горняки" подписали 5-летний контракт в 2020 году. Пока неизвестно, когда именно будет официально представлена ​​новая форма Шахтера из-за войны в Украине.

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