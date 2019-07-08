"У мене зелена кров і зелене серце", – Нестеров написав зворушливого прощального листа Карпатам

Захисник Андрій Нестеров вирішив написати прощальні слова для свого колишнього клубу.

"Ну ось і настав час прощатися з вами, мої Карпати, і моїм містом Лева, хоча не приховую, це дуже важко для мене, і не все залежало від мене, коли приймалося таке рішення, але це вже минуле. Львів абсолютно точно став моїм другим домом, в якому у мене повно друзів і просто хороших людей, в яких я впевнений, і яких я дуже люблю і ціную!

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Так як і в моїй команді, в якій я жив всі ці три роки, якій я віддавав все, навіть більше, для досягнення результату, якій, з повною впевненістю можу сказати, віддав частинку себе, частинку своєї душі. Спасибі вам всім (тренерам, медперсоналу, працівникам бази і стадіону, хлопцям з якими я ділив роздягальню, нашим справжнім вболівальникам, які були з нами завжди), всім без винятку, без вас не було б цієї команди.

Завжди, все своє життя буду пам'ятати вас, і згадувати тільки добрим словом, бо у мене зелена кров і зелене серце. Побачимося ще на великих полях. Буду дуже сумувати", – написав Нестеров у своєму Інстаграмі.

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