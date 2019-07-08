"У меня зеленая кровь и зеленое сердце", – Нестеров написал трогательное прощальное письмо Карпатам

Защитник Андрей Нестеров решил написать прощальные слова для своего бывшего клуба.

"Ну вот и пришло время прощаться с вами, мои Карпаты, и моим городом Льва, хотя не скрою, это очень трудно для меня, и не все зависело от меня, когда принималось такое решение, но это уже прошлое. Львов однозначно стал моим вторым домом, в котором у меня полно друзей и просто хороших людей, в которых я уверен, и которых я очень люблю и ценю!

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Как и в моей команде, в которой я жил все эти три года, которой я отдавал все, даже больше, для достижения результата, которой, с полной уверенностью могу сказать, отдал частичку себя, частичку своей души. Спасибо вам всем (тренерам, медперсоналу, работникам базы и стадиона, ребятам с которыми я делил раздевалку, нашим настоящим болельщикам, которые были с нами всегда), всем без исключения, без вас не было бы этой команды.

Всегда, всю свою жизнь буду помнить вас, и вспоминать только добрым словом, потому что у меня зеленая кровь и зеленое сердце. Увидимся на больших полях. Буду очень скучать", – написал Нестеров в своем Инстаграме.

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