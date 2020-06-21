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"У мене сьогодні і свято, і біль": Ахметов присвятив чемпіонство Шахтаря уболівальникам

09:18 - Читать на русском
"У мене сьогодні і свято, і біль": Ахметов присвятив чемпіонство Шахтаря уболівальникам
Рінат Ахметов / ФК Шахтар

Президент "гірників" Рінат Ахметов привітав команду з золотими медалями української першості.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Євген Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Євген Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Пам'ятаю, коли ми разом з уболівальниками мріяли про наші перші золоті медалі. Пам'ятаю день, коли ми їх завоювали. Пам'ятаю, як цю найпершу і довгоочікувану перемогу святкували мільйони людей.

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Тоді ми були клубом з дуже великими амбіціями. А сьогодні ми виграли золоті медалі тринадцятий раз. Можна сказати, що ми стали клубом не лише з великими амбіціями, але й з великими традиціями.

Однак у мене сьогодні і свято, і біль. Свято, тому що ми виграли, незважаючи на те, що граємо на чужих полях. А біль – тому що ми граємо на чужих полях. Тому що ми не можемо разом з командою і вболівальниками відсвяткувати цю перемогу у рідному Донецьку. Але цю перемогу ми присвячуємо всім нашим уболівальникам. Шахтар не здається. Шахтар грає для вас і перемагає для вас", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію і достроково стала чемпіоном України.

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Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Рінат Ахметов Шахтар - Олександрія
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