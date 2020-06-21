"У мене сьогодні і свято, і біль": Ахметов присвятив чемпіонство Шахтаря уболівальникам

Президент "гірників" Рінат Ахметов привітав команду з золотими медалями української першості.

"Пам'ятаю, коли ми разом з уболівальниками мріяли про наші перші золоті медалі. Пам'ятаю день, коли ми їх завоювали. Пам'ятаю, як цю найпершу і довгоочікувану перемогу святкували мільйони людей.

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Тоді ми були клубом з дуже великими амбіціями. А сьогодні ми виграли золоті медалі тринадцятий раз. Можна сказати, що ми стали клубом не лише з великими амбіціями, але й з великими традиціями.

Однак у мене сьогодні і свято, і біль. Свято, тому що ми виграли, незважаючи на те, що граємо на чужих полях. А біль – тому що ми граємо на чужих полях. Тому що ми не можемо разом з командою і вболівальниками відсвяткувати цю перемогу у рідному Донецьку. Але цю перемогу ми присвячуємо всім нашим уболівальникам. Шахтар не здається. Шахтар грає для вас і перемагає для вас", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію і достроково стала чемпіоном України.

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