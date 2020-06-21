"У меня сегодня и праздник, и боль": Ахметов посвятил чемпионство Шахтера болельщикам

Президент "горняков" Ринат Ахметов поздравил команду с золотыми медалями украинского первенства.

"Помню, когда мы вместе с болельщиками мечтали о наших первых золотых медалях. Помню день, когда мы их завоевали. Помню, как эту самую первую и долгожданную победу праздновали миллионы людей.

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Тогда мы были клубом с очень большими амбициями. А сегодня мы выиграли золотые медали в тринадцатый раз. Можно сказать, что мы стали клубом не только с большими амбициями, но и с традициями.

Однако у меня сегодня и праздник, и боль. Праздник, потому что мы выиграли, несмотря на то, что играем на чужих полях. А боль – потому что мы играем на чужих полях. Потому что мы не можем вместе с командой и болельщиками отпраздновать эту победу в родном Донецке. Но эту победу мы посвящаем всем нашим болельщикам. Шахтер не сдается. Шахтер играет для вас и побеждает для вас", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию и досрочно стала чемпионом Украины.

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