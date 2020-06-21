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"У меня сегодня и праздник, и боль": Ахметов посвятил чемпионство Шахтера болельщикам

09:18 - Читати українською
"У меня сегодня и праздник, и боль": Ахметов посвятил чемпионство Шахтера болельщикам
Ринат Ахметов / ФК Шахтер

Президент "горняков" Ринат Ахметов поздравил команду с золотыми медалями украинского первенства.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Евгений Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Евгений Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Помню, когда мы вместе с болельщиками мечтали о наших первых золотых медалях. Помню день, когда мы их завоевали. Помню, как эту самую первую и долгожданную победу праздновали миллионы людей.

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Тогда мы были клубом с очень большими амбициями. А сегодня мы выиграли золотые медали в тринадцатый раз. Можно сказать, что мы стали клубом не только с большими амбициями, но и с традициями.

Однако у меня сегодня и праздник, и боль. Праздник, потому что мы выиграли, несмотря на то, что играем на чужих полях. А боль – потому что мы играем на чужих полях. Потому что мы не можем вместе с командой и болельщиками отпраздновать эту победу в родном Донецке. Но эту победу мы посвящаем всем нашим болельщикам. Шахтер не сдается. Шахтер играет для вас и побеждает для вас", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию и досрочно стала чемпионом Украины.

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Шахтер Шахтер Шахтер - Александрия Александрия Александрия Ринат Ахметов
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