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ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Олександрія – 3:2 – відеоогляд чемпіонського матчу

22:19 - Читать на русском
Шахтар – Олександрія – 3:2 – відеоогляд чемпіонського матчу
Шахтар – Олександрія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Шахтар обіграв Олександрію в рамках 27-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Євген Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Євген Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

Шахтар розумів, що саме в цьому матчі може достроково здобути чемпіонський титул, але Олександрія була близькою до сенсації. "Гірники" відкрили рахунок, але команда Володимира Шарана зуміла відповісти двічі. Врятував свято для донеччан Тете, який оформив дубль.

Шахтар достроково став чемпіоном України – вольова перемога над Олександрією в матчі з п'ятьма голами

Після цієї звитяги "гірники" набрали 71 очко, відірвавшись від Динамо на 19 пунктів за п'ять турів до завершення чемпіонату. Таким чином, Шахтар став достроковим чемпіоном України – в 13-й раз у своїй історії.

blog_ava
Шахтар достроково став чемпіоном України – вольова перемога над Олександрією в матчі з п'ятьма голами
21:22
5918
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Відеоновини Шахтар Шахтар Шахтар - Олександрія Олександрія Олександрія
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