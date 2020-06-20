Шахтар – Олександрія – 3:2 – відеоогляд чемпіонського матчу

Шахтар обіграв Олександрію в рамках 27-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Шахтар розумів, що саме в цьому матчі може достроково здобути чемпіонський титул, але Олександрія була близькою до сенсації. "Гірники" відкрили рахунок, але команда Володимира Шарана зуміла відповісти двічі. Врятував свято для донеччан Тете, який оформив дубль.

Шахтар достроково став чемпіоном України – вольова перемога над Олександрією в матчі з п'ятьма голами

Після цієї звитяги "гірники" набрали 71 очко, відірвавшись від Динамо на 19 пунктів за п'ять турів до завершення чемпіонату. Таким чином, Шахтар став достроковим чемпіоном України – в 13-й раз у своїй історії.