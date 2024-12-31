Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський розповів цікаву історію з Андрієм Шевченком, який позичав йому велику суму грошей.

– Що скажеш стосовно Андрія Шевченка на посаді голови УАФ?

– Ви так говорите таким тоном чи підтекстом, що він не заслуговує цю посаду. Подивимося. Подивимося, як у нього вийде. Час поставить все на місце.

– Які у тебе стосунки з ним зараз?

– У мене – чудові. Коли бачимося, то є повага один до одного. Я би не сказав, що сильно друзі, але добре спілкуємося.

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– Були якісь, можливо, смішні історії з життя?

– Мені потрібні були гроші, треба було допомогти людині – 50 тисяч доларів. У мене не було, чекав зарплату. У підсумку зателефонував йому, пояснив, а він мені ввечері на тренування вже привіз суму.

– Віддав?

– Віддав.

– Через скільки?

– Коли Михайлович зарплату дав, то одразу віддав. Тому я з ним у хороших стосунках, – сказав Мілевський у своєму стрімі на Twitch.

Нагадаємо, впродовж кар'єри Артем Мілевський виступав за київське Динамо, кольори якого захищав з 2002 по 2013 рік. Також екс-форвард збірної України пограв за низку закордонних клубів, а кар'єру закінчив у Минаї. Нещодавно 38-річний колишній футболіст потрапив до лікарні, де лікувався від алкозалежності.

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