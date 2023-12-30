"У нас не було української школи, ми завжди тренувалися, не було часу вивчати українську мову. Тим більше всі розмовляли російською.

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Не вважаю, що це так важливо зараз говорити українською. Потрібно мати свою якусь позицію. І багато військових, які воюють – багато з них говорять російською. Жодної проблеми в цьому я не бачу. І взагалі я – білорус, ми говорили завжди російською. Тому не вважаю, що це суто важлива мова", – сказав Мілевський у своєму стрімі на Twitch.

Нагадаємо, за свою футбольну кар'єру Артем Мілевський виступав за київське Динамо, кольори якого захищав з 2002 по 2013 рік. Також форвард пограв за низку закордонних клубів, а кар'єру закінчив у Минаї.

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