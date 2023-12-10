"Збереження прописки в УПЛ це не фантастичне, а цілком реальне завдання. Навіть от зараз, якщо ми подивимося у турнірну таблицю, то в Миная лише шість очок, але відставання від 14-го місця, щоб не вилетіти у Першу лігу, а мати шанс зіграти хоча б в перехідних матчах, лише шість очок. Два рази переможемо – і все: покинемо зону вильоту. Тому не слід вже зараз відправляти нас у Першу лігу.

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Чому стільки гравців попросились на вихід? Не все так просто. Були футболісти, яким я особисто, в очі кожному, сказав, що не бачу їх у своїй команді. Все вирішував саме я. У мене в Минаї карт-бланш від президента. Мені так і сказали: "Хто тебе не влаштовує, того ми не будемо затримувати". У мене було три тижні, щоб познайомитися з командою, з кожним персонально. Цього часу мені вистачило, щоб зрозуміти, у кого є бажання грати за Минай, а в кого воно відсутнє. Якщо футболіст не збирається битись на полі, то і тримати такого гравця не бачу сенсу.

Бандуру та Нємчанінова я хотів залишити, але тут не все залежало від мене. Їх не влаштовували фінансові умови. Бюджет Миная доволі скромний – не може клуб платити цим гравцям стільки, скільки вони хочуть. Я їх розумію і претензій не маю. Нічого страшного не відбулося. Отже, будемо шукати нових футболістів, які зможуть їх гідно замінити.

Щодо можливих трансферів з Сербії чи інших країн колишньої Югославії... Планів таких немає. Не розглядаю нині нікого звідти.

Яку ланку в Минаї потрібно посилювати насамперед? До воротарів, що залишились у клубі, в мене претензій немає. Кемкін, Росул, Ольховий – всі молоді, але всі талановиті хлопці і мають потягнути рівень української Прем'єр-ліги. Решту ланок від захисту до нападу треба зміцнювати. Проблемних позицій вистачає", – сказав Любеновіч у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу у турнірній таблиці УПЛ останнім, набравши лише 6 очок (має один матч в запасі).

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