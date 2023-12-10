"Сохранение прописки в УПЛ это не фантастическая, а вполне реальная задача. Даже вот сейчас, если мы посмотрим в турнирную таблицу, то в Миная только шесть очков, но отставание от 14-го места, чтобы не вылететь в Первую лигу, а иметь шанс сыграть хотя бы в переходных матчах, только шесть очков. Два раза победим – и все: покинем зону вылета. Поэтому не следует уже сейчас отправлять нас в Первую лигу.

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Почему столько игроков попросились на выход? Не все так просто. Были футболисты, которым я лично, в глаза каждому, сказал, что не вижу их в своей команде. Все решал именно я. У меня в Минае карт-бланш от президента. Мне так и сказали: "Кто тебя не устраивает, того мы не будем задерживать". У меня было три недели, чтобы познакомиться с командой, с каждым персонально. Этого времени мне хватило, чтобы понять, у кого есть желание играть за Минай, а у кого оно отсутствует. Если футболист не собирается биться на поле, то и держать такого игрока не вижу смысла.

Бандуру и Немчанинова я хотел оставить, но здесь не все зависело от меня. Их не устраивали финансовые условия. Бюджет Миная довольно скромный – не может клуб платить этим игрокам столько, сколько они хотят. Я их понимаю и претензий не имею. Ничего страшного не произошло. Значит, будем искать новых футболистов, которые смогут их достойно заменить.

Относительно возможных трансферов из Сербии или других стран бывшей Югославии... Планов таких нет. Не рассматриваю сейчас никого оттуда.

Какое звено в Минае нужно усиливать в первую очередь? К вратарям, которые остались в клубе, у меня претензий нет. Кемкин, Росул, Ольховой – все молодые, но все талантливые ребята и должны потянуть уровень украинской Премьер-лиги. Остальные звенья от защиты до нападения надо укреплять. Проблемных позиций хватает", – сказал Любенович в комментарии Українському футболу.

Напомним, Минай ушел на зимнюю паузу в турнирной таблице УПЛ последним, набрав лишь 6 очков (имеет один матч в запасе).

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