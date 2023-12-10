"Ми хотіли грати. Натомість у динамівців, склалося таке враження, якось геть не було такого бажання, як тільки з'явився варіант зі скасуванням поєдинку. Вони кудись дуже поспішали.

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Щойно завершилась тривога, не пройшло й п'яти хвилин, мої гравці вже розминались. Ми ходили в роздягальню до Динамо, просили їх повернутися на поле, але марно. Сказали – ні, до побачення!

Заява Суркіса про перенесення матчу в Київ? Чесно? Я шокований. До чого тут Минай? Це ж форс-мажор! Клуб зі своєї сторони зробив все. Працівники декілька днів готували поле. Ночами не спали. Буквально. Це було непросто, бо два дні був дощ в Ужгороді, потім пішов сніг. Чому ми маємо їхати грати в Київ? Не розумію. Ми запропонували грати на наступний день, але кияни відповіли категоричним "ні". От що нам було робити?

Я не розумію позиції Ігоря Суркіса. Що означає: "Ми туди більше не поїдемо?" Хіба керівництво Миная чи гравці винні в тому, що була повітряна тривога? Чи клуб зі своєї сторони не зробив усе належне для проведення поєдинку? Повторюсь – ми зробили все. А те, що на Минай-Арені відсутнє освітлення, всі в Прем'єр-лізі чудово знають. Стадіон пройшов атестацію.

До речі, ось вам приклад нормальних відносин між клубами. Нам подзвонили представники ЛНЗ і повідомили, що в Черкасах немає підігріву поля. Ми пішли назустріч і погодились, що гру потрібно перенести на весну. Які проблеми? Ніхто не зацікавлений грати на такому полі і за таких погодних умов. Ніхто не буде ризикувати здоров'ям гравців", – сказав Любеновіч у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, поєдинок між Минаєм та Динамо мав відбутися у неділю, 3 грудня, о 13:00. Головний арбітр зустрічі Олександр Шандор забрав команди з поля на 64-й секунді через оголошення повітряної тривоги. Оскільки вимушена пауза через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, сторони ухвалили рішення про перенесення гри на пізніший термін. Згодом Ігор Суркіс заявив, що кияни не вимагатимуть технічної поразки для Миная, якщо закарпатці погодяться провести гру у Києві.

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