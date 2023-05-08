Якихось два тижні тому команди вже зустрічалися на полі Інгульця. Тому поєдинку передував скандал із відмовою/ігнором господарів організувати систему VAR, а долю гри вирішив єдиний гол із суперечливого пенальті, який приніс підопічним Сергія Ковальця перемогу. Сьогодні Руху відступати було нікуди – тріумф Металіста над Львовом опустив підопічних Віталія Пономарьова у зону вильоту з УПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Рух – Інгулець стартував о 15:00.

Поєдинок розпочався за сценарієм "жовто-чорних". Господарі відкрили рахунок вже на 14-й хвилині. Соломон-Отабор вдало зіграв на добиванні після удару Климчука і сейву Білика. Катерина Монзуль хвилини три слухала асистентів на VAR, після чого зарахувала взяття воріт. Рух швидко вийшов уперед – вперше з моменту приходу Віталія Пономарьова саме його команда відкрила рахунок.

Був момент і у гостей. Одарюк отримав м'яч у штрафному, але Слюбик встиг заблокувати удар. У "жовто-чорних" Підгурський сам собі створив момент, відібравши м'яч поблизу чужого штрафного. Удару забракло влучності. У підсумку, 1:0 після першого тайму, який прогнозовано вийшов не надто багатим на події.

А на старті другої половини гри Рух подвоїв свою перевагу. Соломон-Отабор до голу додав ще й асист. Його навіс з лівого флангу на Климчука був ідеальним – капітан Руха головою вразив кут воріт. Третій гол Юрія у останніх 4-х матчах.

"Жовто-чорні" могли й третій гол забивати, однак точність підвела – передусім, Климчука, який не влучив у дальній кут після обрізки в центрі поля. У протилежних воротах впевнено діяв Паньків, який впевнено нейтралізовував нечисленні спроби Інгульця скоротити відставання. Хіба що на 71-й хвилині і Юрій був безсилий, але удару Сітала у падінні через себе забракло точності. Натомість Климчук на останніх секундах оформив дубль. 3:0.

Рух взяв реванш за нещодавню поразку від Інгульця на виїзді, перервавши безвиграшну серію тривалістю в 9 поєдинків. Віталій Пономарьов вперше виграв на чолі першої команди "жовто-чорних", яка набрала 24 очки. Рух обійшов Металіст, опустивши харків'ян у зону прямого вильоту з УПЛ. Самі ж львів'яни піднялися в зону перехідних матчів. Інгулець залишився 10-м, маючи 27 балів.

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