Маріуполь і Зоря відновили УПЛ перемогою команди Скрипника – гол дебютанта, асист і шедевр динамівців

Маріуполь і Зоря (1:2) відкривали другу частину УПЛ 2019/20 після зимової паузи. Рахунок і огляд матчу чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

У першому колі команди зіграли 0:0. Зоря не могла перемогти Маріуполь уже 4 матчі поспіль. Взимку команда Скрипника виграла 6 товариських матчів, двічі зіграла внічию і жодного не програла. Цікаво, що луганці не пропустили жодного м'яча за ці 8 спарингів, а забивали в середньому майже по 2 за гру. Статистика Маріуполя не така вражаюча: по 4 перемоги і нічиї, одна поразка. Зоря випустила у стартовому складі двох дебютантів. Цвєк вийшов у центрі поля на місці дискваліфікованого Іванісені, а Перовіч – у нападі, замінивши Русина, який повернувся в Динамо.

Маріуполь – Зоря: склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перші 7 хвилин виявились дуже насиченими. Зоря двічі входила у штрафний Маріуполя завдяки класним розрізним передачам. Та в одному випадку удар заблокували, а в іншому Лєднєв влучив у голкіпера. Азовці відповіли гострим навісом зі стандарту. М'яч відбився у воротарському від газону і полетів у сантиметрах від рамки. Махарадзе впорався зі спробою господарів закрутити з кутового. Маріуполь виконав 4 поспіль корнери, але не з найбільшою загрозою. Юрченко пробив здалеку – ефектно просвистів снаряд над воротами.

Азовці спробували покомбінувати, однак до ударів справа довго не доходила. Зоря відповіла черговим розкішним пасом Юрченка у штрафний. Там Лєднєв відкотив на Кочергіна, а ось удар виявився провальним. Михайліченко декілька разів вривався у володіння Гальчука і гостро прострілював. Ще один удар гостей з лінії штрафного не став проблемою для воротаря команди Бабича. Лєднєв загубив швидку контру 3 в 3 жахливим прийомом м'яча у штрафному. Партнери висловлюють справедливі претензії.

Полегенько круто пройшов справа і віддав на вбивчу відстань, однак Мишньов програв дуель Махарадзе. Бикову дозволили пробити після скидання Яворського. Центрбеки Маріуполя організували розкішний момент, але воротар гостей знову на місці. Зоря відповідає дальніми ударами. Юрченко знову не влучив. А оце вже був найкращий момент. Михайліченко пройшов ліворуч і віддав, Хомченовський відборовся, а Перовіч пробив метрів з 9. Снаряд з рикошетом від захисника ледь не проскочив під рукою Гальчука. Той же екс-динамівець обіграв суперника у штрафному, але влучив у воротаря. Зоря незначно переважала у контролі, була суттєво краща за ударами (9:3), а ось з влучністю проблеми (4:2).

Відразу після перерви замість Чеха в центр поля вийшов такий собі дебютант Ігнатенко, який до вояжу у Френецварош уже грав за Маріуполь. Михайліченко вкотре гостро прострілив з лівого флангу. Хомченовський своїм ударом нокаутував партнера по атаці Перовіча. Останній непогано протягнув круглого, однак підвів останній пас. Лєднєв вивів Хомченовського сам на сам з голкіпером. Дмитро тягнувся за м'ячем. а Гальчук вчасно вийшов і заблокував удар. Перший удар Маріуполя після перерви трапився на 58-й. Чоботенко спровокував красивий стрибок Махарадзе.

Кутовий азовців ледь не привів до взяття воріт. Биков пробивав у падінні з меж воротарського, Цвєк в останню мить встиг завадити снаряду залетіти у ціль. На 62-й відзначився дебютант Зорі. Перовіч з кількох метрів замкнув простріл орендованого у Динамо Тимчика. Ось так новачки Скрипника роблять результат. Один не дав рахунку стати 0:1, інший заробив перевагу. Минуло не більше 5 хвилин, як ще один орендований динамівець Лєднєв забив свій 10-й гол у сезоні (більше в УПЛ тільки у Мораєса). Богдан підступно пробив з дальнього штрафного у стилі Роналду – м'яч пройшов під Гальчуком.

Маріуполь миттєво повернувся у гру. Мишньов скористався дитячою помилкою Юрченка в центрі поля, на швидкості пройшов у штрафний і пробив у дальній нижній. Кабаєв продерся у воротарський, але не прошив Гальчука з гострого кута. На 77-й Лєднєв з двома рикошетами пробивав метрів з 10. Перовіч аж за голову схопився, як там круглий не знайшов шлях до воріт. Уже в карному розігрують гості комбінації. Кочергін покотив, Биков класним підкатом зупинив Громова, який замінив Перовіча. Гострий навіс Маріуполя завершився офсайдом, хоча та Махарадзе та луганські захисники відмінно спрацювали і так. Тимчик виводить Кочергіна у штрафний, простріл і удар убік своїх воріт від господарів.

Тиснув Маріуполь, замикаючи Зорю у штрафному. Кулаков навісив, а Чоботенко замикав без перешкод. Як там м'яч полетів вище, важко сказати. Господарі двічі просили пенальті в сумнівних ситуаціях, але суддя гри рукою і фолу не побачив. Зоря набирає 37 очок і обходить Динамо на 1 бал до гри киян з Ворсклою. У Маріуполя залишається 22 бали і 6-е місце. З єврокубкової шістки азовців може потіснити Колос, якщо переможе Олександрію.