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Черговий гол Лєднєва і вдалий дебют новачка луганців у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря – 1:2

17:20 403 Читать на русском
Черговий гол Лєднєва і вдалий дебют новачка луганців у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря – 1:2
Зоря обіграла Маріуполь / фото УПЛ

У першому матчі 19 туру УПЛ Зоря на виїзді обіграла Маріуполь. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Зоря.

68’ Дмитро Мишньов
 
Михайло Перовіч 61’
Богдан Лєднєв 66’
61’ Михайло Перовіч
66’ Богдан Лєднєв
68’ Дмитро Мишньов

У першому матчі після зимової перерви в УПЛ команда Віктора Скрипника здобула важку перемогу над Маріуполем. У першому таймі команди створили небагато гольових моментів – усі головні події відбулися після перерви.

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На 62 хвилині свій дебютний гол в УПЛ забив новачок Зорі Михайло Перовіч – чорногорець відзначився після прострілу Тимчика. Вже через 5 хвилин Лєднєв забив зі штрафного – в цьому епізоді не найкраще зіграв Гальчук. Цей гол став для орендованого у Динамо хавбека вже 9 у цьому чемпіонаті. На 69 хвилині Мишньов скоротив відставання Маріуполя, влучним ударом завершивши контратаку господарів.

Ця перемога дозволила Зорі піднятися на друге місце в УПЛ. Щоправда, вже сьогодні команду Скрипника може знову випередити Динамо.

Маріуполь і Зоря відновили УПЛ перемогою команди Скрипника – гол дебютанта, асист і шедевр динамівців

blog_ava
Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція історичного матчу УПЛ
16:55
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Теги
Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Зоря Зоря Зоря Михайло Перовіч Михайло Перовіч Відеоновини Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв
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