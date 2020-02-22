Черговий гол Лєднєва і вдалий дебют новачка луганців у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря – 1:2

У першому матчі після зимової перерви в УПЛ команда Віктора Скрипника здобула важку перемогу над Маріуполем. У першому таймі команди створили небагато гольових моментів – усі головні події відбулися після перерви.
На 62 хвилині свій дебютний гол в УПЛ забив новачок Зорі Михайло Перовіч – чорногорець відзначився після прострілу Тимчика. Вже через 5 хвилин Лєднєв забив зі штрафного – в цьому епізоді не найкраще зіграв Гальчук. Цей гол став для орендованого у Динамо хавбека вже 9 у цьому чемпіонаті. На 69 хвилині Мишньов скоротив відставання Маріуполя, влучним ударом завершивши контратаку господарів.
Ця перемога дозволила Зорі піднятися на друге місце в УПЛ. Щоправда, вже сьогодні команду Скрипника може знову випередити Динамо.