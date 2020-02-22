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Скрипник оцінив виступ новачків Зорі у матчі з Маріуполем

17:47 215 Читать на русском
Скрипник оцінив виступ новачків Зорі у матчі з Маріуполем
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від матчу проти Маріуполя, у якому його команда здобула важку перемогу.

68’ Дмитро Мишньов
 
Михайло Перовіч 61’
Богдан Лєднєв 66’
61’ Михайло Перовіч
66’ Богдан Лєднєв
68’ Дмитро Мишньов

"Ми нескінченно раді нашій перемозі. Чотири роки тут не вигравали. Знали, що нас чекає. Було важке поле. Плюс команда суперника бореться за потрапляння в шістку. Вони агресивно грають удома. Ми ж налаштовувалися на боротьбу, що, в принципі, і вийшло. Найнебезпечніше у Маріуполя – це стандарти. Можна сказати, ми вистояли. Хоча був адреналін і небезпечні відскоки. Десь нам пощастило, а десь їм. Дві команди грали на перемогу. Ми були більш вдалими у грі.

Черговий гол Лєднєва і вдалий дебют новачка луганців у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря – 1:2

Ми хочемо бути там, де зараз перебуваємо. Створювати конкуренцію топ-клубам, що, в принципі, і робимо. Результати, правда, у нас не завжди позитивні. Шахтарю і Олександрії двічі поступилися. Є що покращувати. Але матчі, як сьогоднішній, коли перемагаєш на характері і не поступаєшся в боротьбі, дорого коштують і загартовують характер. З оптимізмом дивимося вперед.

Задоволені тим, як у нас пройшла селекція. У нас пішли три людини, які потрапляли до складу, створювали конкуренцію. На їхні місця теж прийшли три людини. Сьогодні зіграли Перовіч і Цвєк. Вони пристойно виглядали. Один з них забив гол, а другий, можна сказати, "цементував" оборону. Тому придбаннями задоволені", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Маріуполь і Зоря відновили УПЛ перемогою команди Скрипника – гол дебютанта, асист і шедевр динамівців

blog_ava
Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ
08:00
8879
Теги
Маріуполь - Зоря Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник Ловро Цвєк Ловро Цвєк Михайло Перовіч Михайло Перовіч
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