Скрипник оцінив виступ новачків Зорі у матчі з Маріуполем

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від матчу проти Маріуполя, у якому його команда здобула важку перемогу.

"Ми нескінченно раді нашій перемозі. Чотири роки тут не вигравали. Знали, що нас чекає. Було важке поле. Плюс команда суперника бореться за потрапляння в шістку. Вони агресивно грають удома. Ми ж налаштовувалися на боротьбу, що, в принципі, і вийшло. Найнебезпечніше у Маріуполя – це стандарти. Можна сказати, ми вистояли. Хоча був адреналін і небезпечні відскоки. Десь нам пощастило, а десь їм. Дві команди грали на перемогу. Ми були більш вдалими у грі.

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Ми хочемо бути там, де зараз перебуваємо. Створювати конкуренцію топ-клубам, що, в принципі, і робимо. Результати, правда, у нас не завжди позитивні. Шахтарю і Олександрії двічі поступилися. Є що покращувати. Але матчі, як сьогоднішній, коли перемагаєш на характері і не поступаєшся в боротьбі, дорого коштують і загартовують характер. З оптимізмом дивимося вперед.

Задоволені тим, як у нас пройшла селекція. У нас пішли три людини, які потрапляли до складу, створювали конкуренцію. На їхні місця теж прийшли три людини. Сьогодні зіграли Перовіч і Цвєк. Вони пристойно виглядали. Один з них забив гол, а другий, можна сказати, "цементував" оборону. Тому придбаннями задоволені", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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