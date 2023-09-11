Одне набране очко в стартових чотирьох турах французької Ліги 1 коштувало головному тренеру Ліона Лорану Блану своєї посади. У понеділок Блан був повідомлений про своє звільнення, інформує офіційний сайт клубу.

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Згідно з L'Equipe, клуб повідомив тренеру про свої наміри ще попередньої п'ятниці. Тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера призначено помічника Блана Жан-Франсуа Вульє.

Повідомляється, що власник Ліона Джон Текстор розпочав переговори з екс-наставником Наполі і Валенсії Дженнаро Гаттузо. У власника Ліона хороші стосунки з агентом Жорже Мендешем, який є агентом Гаттузо.

Раніше Sky Sports інформував про те, що керівництво Ліона запропонувало посаду головного тренера Грему Поттеру. Однак колишній наставник Михайла Мудрика в Челсі відмовився від цього варіанту.

Нагадаємо, що з 2010 по 2012 рік Блан тренував збірну Франції, після чого три роки працював у ПСЖ.

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