Ліга 1, 4 тур

Тулуза – Клермон – 2:2

Голи: Абухляль, 8, Магрі, 14 – Куйє, 34 (пен), Ож'є, 90+6

Гавр – Лор'ян – 3:0

Голи: Гравець №17, 53, Аліуі, 70, Мбемба, 90+6

Лілль – Монпельє – 1:0

Гол: Язиджи, 2

Метц – Реймс – 2:2

Голи: Сабалі, 7, Джаллоу, 63 – Діакіте, 17, Теума, 52

Ніцца – Страсбур – 2:0

Голи: Аталь, 45+2, Моффі, 75

Ліон – ПСЖ – 1:4

Голи: Толіссо, 74 (пен) – Мбаппе, 4 (пен), 45+2, Хакімі, 20, Асенсіо, 39

Тулуза вдома не змогла втримати перевагу в матчі проти Клермона. "Фіолетові" дуже швидко повели в рахунку, але під кінець зустрічі втратили концентрацію. У підсумку Тулуза набрала лише один бал.

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Гавр вдома вперше взяв три очки в нинішньому сезоні. Команда Люки Елснера блискуче впоралася з Лор'яном, забивши три голи. Вже третій м'яч за чотири тури у свій актив записав Набіль Аліуі.

Паулу Фонсека жалівся на те, що в його команді лише один нападник і він не знає, як можна здобувати перемоги. Лілль не продемонстрував всієї краси атакувального футболу, але зумів взяти три важливі очки.

Метц з Реймсом розписали бойову нічию. "Гранатові" перед закриттям трансферного вікна втратили найкращого бомбардира, втім, це не завадило команді показати результат. За Реймс черговим голом відзначився Тедді Теума. Він не тільки забив сам, а й записав у свій актив результативну передачу. Таким чином новачок Реймса взяв участь в п'ятьох голах своєї команди в чотирьох турах.

5 - Teddy Teuma est impliqué dans 5 buts en Ligue 1 2023/24 (3 buts, 2 assists), soit le plus haut total lors des 4 premiers matches d’un joueur de Reims dans l’élite au 21e siècle. Faucon. pic.twitter.com/BRmyMgjkOM — OptaJean (@OptaJean) September 3, 2023

Український захисник Едуард Соболь досі не потрапляє у стартовий склад Страсбура через пошкодження. Ельзасців мало що змогли продемонструвати проти Ніцци. Лише чотири рази команда Патріка Вієйра пробила в сторону воріт суперника. Голи Юсефа Аталя та Терема Моффі принесли перемогу "орлятам".

Головний матч четвертого туру був в Ліоні, де місцева команда приймала ПСЖ. Для "ткачів" зустріч перетворилася на жахіття з самого початку. Мбаппе вже на 4 хвилині вдало реалізував 11-метровий. Парижани просто розривали оборону Ліона, яка й сама створювала собі проблеми. До перерви рахунок на табло вже був 4:0 на користь гостей.

В другому таймі ПСЖ продовжив тиснути на господарів поля. Це призвело до того, що м'яч опинився у сітці воріт, але арбітр матчу зафіксував офсайд. Гол престижу Ліон все ж забив з пенальті. У підсумку зустріч закінчилася поразкою команди Лорана Блана, який ні разу не виграв в цьому сезоні зі своїми підопічними. Чемпіон світу 1998 року близький до того, щоб покинути Ліон.