Дехто припускає, що мерсисайдці просто замучені після минулого сезону, у якому вони зіграли аж 63 поєдинки, повідомляє журналіст Times Пол Джойс.

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Окрім цього, представник ЗМІ наголошує на тому, скільки зусиль витратив Юрген Клопп за останні шість років, тому надалі можна очікувати фізичний спад його підопічних.

Нагадаємо, Ліверпуль не надто вдало розпочав сезон АПЛ (лише 9 очок після 6 турів) та Ліги чемпіонів (розгром від Наполі 1:4 у першому турі).

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