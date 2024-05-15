Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі поділився думками щодо Михайла Мудрика перед перенесеним матчем 34-го туру АПЛ з Челсі.

"Я думаю, що Мудрик прогресує. Думаю, йому було нелегко – зміна країни, зміна рівня складності ліги. Конкуренція всередині команди Челсі вища, ніж у Шахтарі.

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Але він розумний хлопець, він любить футбол, і я думаю, що керівництво клубу, Почеттіно, вчинили правильно, тому що зараз він грає дуже добре, і він великий, великий талант.

Чи буду я розмовляти з ним після матчу? Під час гри я хотів би обіграти всіх, але ми не можемо забути те, що ми провели разом час в Україні. Я перший великий шанувальник Михайла", – цитує Де Дзербі Metro.

Нагадаємо, італієць працював з Мудриком, коли був тренером Шахтаря у сезоні 2021/22.

Дуель між Брайтоном та Челсі відбудеться вже сьогодні, 15 травня, о 21:45.

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