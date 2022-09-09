"Холанд – винятковий гравець, Сіті стане сильнішим із ним. Ви просто повинні знати (Гвардіола бачить це так само, як і я), що команду час від часу треба освіжувати.

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Ми теж залучили кількох нових гравців і втратили Мане, який завжди грав. Треба буде трохи часу, це стосується Ман Сіті і нас також. Але коли ви бачите, як грають "містяни", як м'яч опиняється у штрафному, як Ерлінг опиняється у правильному місці, то складно уникнути голу.

Сіті віддав багатьох гравців, тому зараз перебуває на стадії трансформації навіть більше, ніж ми. Це частина оновлення успішної команди. Вони віддали Габріела Жезуса, Рахіма Стерлінга, які грали за Манчестер роками. І Зінченка теж. Фернандінью завершив кар'єру, точніше поїхав у Бразилію. Усі вони були важливими для Сіті", – резюмував Клопп в інтерв'ю Sport1.

Мерсисайдці не надто вдало розпочали сезон АПЛ (9 очок після 6 турів) та Ліги чемпіонів (розгром від Наполі 1:4). Результати "містян" куди кращі – 14 очок у чемпіонаті й впевнена перемога над Севільєю в ЛЧ.

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