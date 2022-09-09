Некоторые предполагают, что мерсисайдцы просто замучены после прошлого сезона, в котором они сыграли аж 63 поединка, сообщает журналист Times Пол Джойс.

Клопп заговорил о перестройке в Ливерпуле на примере Зинченко и отметил роль украинца

Кроме этого, представитель СМИ отмечает, сколько усилий потратил Юрген Клопп за последние шесть лет, поэтому в дальнейшем можно ожидать физический спад его подопечных.

Напомним, Ливерпуль не слишком удачно начал сезон АПЛ (лишь 9 очков после 6 туров) и Лиги чемпионов (разгром от Наполи 1:4 в первом туре).

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