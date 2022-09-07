У середу, 7 вересня, завершився 1 тур ЛЧ 2022/23. Звіт про матчі у групах A, B, C і D читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2022/23, 1 тур

Група A

Наполі – Ліверпуль – 4:1

Голи: Зєліньскі, 5 (пен), 47, Замбо-Ангісса, 31, Сімеоне, 44 – Діас, 49

Нереалізований пенальті: Осімхен, 18

Група B

Атлетіко – Порту – 2:1

Голи: Ермосо, 90+2, Грізманн, 90+11 – Урібе, 90+5 (пен)

Вилучення: Таремі, 82

Група C

Барселона – Вікторія Пльзень – 5:1

Голи: Кессьє, 13, Лєвандовскі, 34, 45+3, 67, Ферран Торрес, 71 – Сікора, 44

Група D

Тоттенхем – Марсель – 2:0

Голи: Рішарлісон, 76, 81

Вилучення: Мбемба, 48

Наполі вдома ще ніколи не програвав Ліверпулю, а з урахуванням проблем у команді Юргена Клоппа саме "партенопейців" можна було вважати фаворитом поєдинку групи А. Так і сталося – ще до перерви Аліссон тричі виймав м'яч із сітки власних воріт. Зєліньскі реалізував пенальті за гру рукою Мілнера, а пізніше класно асистував Замбо-Ангісса. Перед перервою ДЖованні Сімеоне довів рахунок до розгромного. Гол зробив Кварацхелія, який пошив суперників у дурні та асистував на порожні ворота. Наполі ще й пенальті не реалізував – Аліссон парирував удар Осімхена.

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На старті другого тайму Зєліньскі оформив дубль, добивши м'яч у сітку після свого ж удару і сейву Аліссона. Підопічні Клоппа тут же відповіли голом Луїса Діаса, який з-за меж штрафного пробив у дальній кут. Це був останній гол у матчі. 4:1 – Наполі знову б'є вдома Ліверпуль.

Весело було і на Камп Ноу, де Барселона приймала Вікторію – андердога квартету C. Барса вийшла вперед на 13-й хвилині. Франк Кессьє забив свій перший гол за каталонців, замкнувши скидку Кунде після розіграшу кутового. "Синьо-гранатові" могли отримати право на пенальті – арбітр вже тримав у руках червону для Крістенсена, який завалив суперника. VAR розібрався – фолив гравець Вікторії, який першим вдарив данця в обличчя.

Роберт Лєвандовскі на 34-й хвилині зміцнив перевагу Барселони. Поляк забиває вже у 4-х матчах поспіль. Форвард з лінії штрафного поклав м'яч у кут воріт. Міг бути і дуже красивий третій гол, які ледь не організували Педрі з Лєвандовскі. Чехи вибили м'яч з лінії.

Ян Сікора перед перервою скоротив відставання Вікторії. Удар головою з лінії штрафного став результативним. Однак Барса встигла забити у відповідь. Цей гол зробив Дембеле, який відібрав м'яч у підкаті біля чужого штрафного і навісив на Лєвандовскі. Роберт оформив дубль.

А у другому таймі – і хет-трик. Перший у складі Барси. Ферран скинув на Роберта, а той з-за меж штрафного вразив дальній кут. Тут же забив і сам Ферран, який ударом з льоту замкнув подачу Дембеле. Другий асист француза. На цьому все – 5:1.

У матчі групи D Тоттенхем приймав Марсель. Перший тайм завершився нулями, а на старті другого французи залишилися вдесятьох. Чисельною перевагою підопічні Конте скористалися на 76-й хвилині. Рішарлісон ударом головою замкнув навіс Перішіча. Він же подвоїв перевагу "шпор". 2:0 – переможний старт Тоттенхема.

У матчі групи B Атлетіко – Порту все найцікавіше відбулося наприкінці гри. Спершу Таремі отримав другу жовту, залишивши "драконів" у меншості. Атлетіко вже в компенсований час вийшов вперед – Ермосо забив, здавалося, переможний гол. Але саме він і привіз гол у свої ворота, сфоливши у власному штрафному. Облак був близьким, щоб відбити пенальті, але ні. Драматичні 1:1? Ні! Грізманн на 90+11-й хвилині приніс Атлетіко фантастичну перемогу.

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