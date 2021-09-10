Форвард Динамо Ерік Рамірес, який нині перебуває у таборі збірної Венесуели, ізольований від національної команди, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Венесуели.

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У 22-річного нападника проявилися симптоми грипу. Рамірес вже здав тест на коронавірус, але його результати поки невідомі.

Нагадаємо, раніше Ерік зіграв 35 хвилин у матчі з Аргентиною і провів повний поєдинок проти збірної Перу.

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