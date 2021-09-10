Форвард Динамо Эрик Рамирес, который сейчас находится в расположении сборной Венесуэлы, изолирован от национальной команды, сообщает официальный сайт Федерации футбола Венесуэлы.

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У 22-летнего нападающего проявились симптомы гриппа. Рамирес уже сдал тест на коронавирус, но его результаты пока неизвестны.

Напомним, ранее Эрик сыграл 35 минут в матче с Аргентиной и провел полный поединок против сборной Перу.

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