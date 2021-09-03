Мессі ледь не завершив кар'єру після звірячого фолу суперника – побічною жертвою став форвард Динамо
Черговий матч Ліонеля Мессі за збірну Аргентини міг перетворитися на трагедію.
Захисник збірної Венесуели Адріан Мартінес звірячим підкатом ледь не завершив кар'єру зіркового новачка ПСЖ.
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На 32-й хвилині гравець "виноробів" прямою ногою "в'їхав" у коліно Мессі. Епізод нагадав брутальний підкат Даніельсона проти Бєсєдіна, який завершився важкою травмою українця. Мессі ж взагалі уникнув пошкодження, а рефері негайно вилучив Мартінеса.
До слова, "розплачуватися" за партнера-грубіяна довелося Еріку Раміресу – нападника Динамо замінили, щоб компенсувати втрату захисника.
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