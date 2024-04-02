Реал зіграє в новому сезоні 2024/25 у формі, яка розроблена в кольорах збірної України.

Європейські клуби активно готуються до нової кампанії. Як інформує Footy Headlines, який спеціалізується на футбольних формах, виїзна футболка Реал буде представлена у жовтому кольорі з додаванням блакитного.

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"Вершкові" в сезоні 2013/14 мали вже подібний комплект, але він був ближче до помаранчевого. У тій кампанії Реал здобув Кубок Іспанії, а також виграв Лігу чемпіонів. Як і зараз, тоді клубом керував Карло Анчелотті.

Footy Headlines також показали тренувальний світшот, який "вершкові" використовуватимуть в наступному сезоні. Він білого кольору з додаванням жовтого та блакитного.

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